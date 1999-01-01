Интеграция через «Простые звонки»

Интеграция с UIS через «Простые звонки»

Интеграция UIS c агрегатором «Простые звонки» — универсальный способ сделать так, чтобы наша IP-телефония заработала практически в любой CRM-системе или отраслевом сервисе. Ваши сотрудники смогут, не выходя из корпоративной информационной среды:

видеть информацию о звонящем клиенте до того, как возьмут трубку; звонить прямо по клику на номер на экране; автоматически принимать звонки на нужные номера; прослушивать записи разговоров и видеть статистику звонков.

Услуга «Простые звонки» быстро набрала популярность благодаря доступной цене, простой установке и возможности адаптироваться ко всевозможным программам по ведению клиентской базы. По своей сути, сервис превращает систему в полноценный call-центр, являясь практичной бизнес-надстройкой для 1С и телефонии над виртуальной или другой офисной АТС. Обычные АТС для офисов изначально не имеют функционала для работы с CRM, зато в комбинации с сервисом «Простые звонки» с 1С общение с клиентами выходит на новый уровень. Интеграция телефонии с CRM позволяет отслеживать повторные звонки, делать записи разговоров, видеть карточку с информацией о клиенте во время звонка и многое другое.