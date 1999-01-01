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Интеграция через «Простые звонки»

Интеграция с UIS через «Простые звонки»
Интеграция UIS c агрегатором «Простые звонки» — универсальный способ сделать так, чтобы наша IP-телефония заработала практически в любой CRM-системе или отраслевом сервисе. Ваши сотрудники смогут, не выходя из корпоративной информационной среды:
видеть информацию о звонящем клиенте до того, как возьмут трубку;
звонить прямо по клику на номер на экране;
автоматически принимать звонки на нужные номера;
прослушивать записи разговоров и видеть статистику звонков.
Услуга «Простые звонки» быстро набрала популярность благодаря доступной цене, простой установке и возможности адаптироваться ко всевозможным программам по ведению клиентской базы. По своей сути, сервис превращает систему в полноценный call-центр, являясь практичной бизнес-надстройкой для 1С и телефонии над виртуальной или другой офисной АТС. Обычные АТС для офисов изначально не имеют функционала для работы с CRM, зато в комбинации с сервисом «Простые звонки» с 1С общение с клиентами выходит на новый уровень. Интеграция телефонии с CRM позволяет отслеживать повторные звонки, делать записи разговоров, видеть карточку с информацией о клиенте во время звонка и многое другое.
Что можно интегрировать?
Программы 1С
1С:ERP 2.0 на платформе 1С:Предприятие 8.3
1С:Управление торговлей 11 на платформах 1С:Предприятие 8.2 и 8.3
1С:Управление торговлей 10 на платформах 1С:Предприятие 8.1, 8.2 и 8.3
1С:Управление производственным предприятием на платформах
1С:Предприятие 8.1, 8.2 и 8.3
1С:Торговля и склад на платформе 1С:Предприятие 7.7
1С:Комплексная поставка на платформе 1С:Предприятие 7.7
1С:Бухгалтерия на платформе 1С:Предприятие 7.7
CRM-системы
SugarCRM
amoCRM
МойСклад
Мегаплан
Битрикс24
1С-Битрикс «Корпоративный портал»
Бизнес.Ру (Класс365)
retailCRM
Движки интернет-магазинов
Simpla CMS
HelpDesk системы
Okdesk
Отраслевые приложения
FrontPad
U-ON Travel
Orderino
АРК «Риелтор 2015» от компании ТИСА
1С:Отель
Ramex
МоиТуристы
BasePlan
1C:Учёт аренды и проката
МоиДокументы-Туризм
BeautyExpert
Real Estate CRM
A&A Клуб
UNIVERSE-Красота
UNIVERSE-Фитнес
Инфо-Предприятие
Robomed
Sycret
*Список сервисов постоянно растет. Самую актуальную информацию вы найдете на сайте нашего партнера.
Настройка интеграции UIS c «Простыми звонками»
Если вы нашли нужную систему в списке, то вы всего в нескольких шагах от того, чтобы начать в ней работу со звонками.
Убедитесь, что у вас подключен Call API и модуль уведомлений от UIS.
Подключите «Простые звонки».
Настройте связку между нашими сервисами в Личном кабинете UIS.
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